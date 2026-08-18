سعر MINATIVERSE اليوم

السعر المباشر لمشروع MINATIVERSE (MNTC) اليوم هو $ 0.058955، مع تغير بنسبة 4.83% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MNTC الحالي إلى USD هو $ 0.058955 لكل MNTC.

يحتل MINATIVERSE حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 322,780، مع عرض متداول قدره 5.47M MNTC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MNTC بين $ 0.057945 (أدنى) و$ 0.061986 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 28.99، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.03194247.

على المدى القصير، تحرك MNTC بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-18.05% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 477.32.

معلومات سوق MINATIVERSE (MNTC)

القيمة السوقية $ 322.78K$ 322.78K $ 322.78K الحجم (24 ساعة) $ 477.32$ 477.32 $ 477.32 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 610.19K$ 610.19K $ 610.19K إمداد دورة التداول 5.47M 5.47M 5.47M إجمالي العرض 10,349,999.0 10,349,999.0 10,349,999.0

القيمة السوقية الحالية لـ MINATIVERSE هي $ 322.78K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 477.32. العرض المتداول لـ MNTC يبلغ 5.47M، مع إجمالي عرض 10349999.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 610.19K.