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سعر Mimo Governance (MIMO) المباشر لليوم هو USD 0.00459027 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.59M . يتم تحديث سعر MIMO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Mimo Governance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.09K - تغيير سعر Mimo Governance خلال اليوم هو -3.77% - لديه عرض متداول بقيمة USD 564.14M

أداء سعر Mimo Governance (MIMO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Mimo Governance مقابل USD هو $ -0.000180209690087359 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Mimo Governance مقابل USD هو $ +0.0011018676 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Mimo Governance مقابل USD هو $ -0.0001873321 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Mimo Governance مقابل USD هو $ +0.000290910170462575 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000180209690087359 -3.77% 30 يوم $ +0.0011018676 +24.00% 60 يوم $ -0.0001873321 -4.08% 90 يوم $ +0.000290910170462575 +6.77%

تحليل سعر Mimo Governance (MIMO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Mimo Governance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0045821$ 0.0045821 $ 0.0045821 24 ساعة مرتفع $ 0.0048198$ 0.0048198 $ 0.0048198 عالية طوال الوقت $ 0.431736$ 0.431736 $ 0.431736 تغير السعر (1 ساعة) -2.38% تغير السعر (1يوم) -3.77% تغير السعر (7 أيام) -14.30%

معلومات سوق Mimo Governance (MIMO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: