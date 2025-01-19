سعر Mimir (MIMIR)
سعر Mimir (MIMIR) المباشر لليوم هو USD 0.00144739. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MIMIR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Mimir الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.93
- تغيير سعر Mimir خلال اليوم هو +4.94%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Mimir مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mimir مقابل USD هو $ +0.0000569028 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mimir مقابل USD هو $ -0.0000947067 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mimir مقابل USD هو $ -0.0001644798592514067 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.94%
|30 يوم
|$ +0.0000569028
|+3.93%
|60 يوم
|$ -0.0000947067
|-6.54%
|90 يوم
|$ -0.0001644798592514067
|-10.20%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Mimir: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.08%
+4.94%
+3.45%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Mimir World is a Swedish game studio with a very clear mission: We are bringing blockchain games to the mass market. The Mimir World Games are centered around proven and universal game concepts but with the unique twist that we add all the revolutionizing ideas of GameFi and blockchain in the mix. Our first game to market is the Mimir Quiz - The world's first quiz app powered by blockchain. Trivia and quiz games are the world’s most popular and universal game concepts. With the Mimir Quiz we are unleashing the true power of blockchain technology, play-to-earn, NFTs and all the benefits of GameFi. The Mimir Token ($MIMIR) is the one and only utility token to rule all of the Mimir World Games. Players earn $MIMIR for simply playing our mobile games and Mimir Tokens can be used for in-game purchases like entry fees to our bug live shows, staking before entering a game to compete for even bigger winnings and much more!
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