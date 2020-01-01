توكنوميكس MimboGameGroup (MGG) اكتشف الرؤى الرئيسية حول MimboGameGroup (MGG)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات MimboGameGroup (MGG) MGG(MimboGameGroup) Token Launched in 2025 by a team based in South Korea and the United States, MGG is the native token of the MimboNode Web3 gaming ecosystem. The project aims to build a reward-based gaming platform that integrates blockchain infrastructure with real-time gameplay experiences. In the MGG ecosystem, all tokens are created solely through node operation rewards. There is no team allocation or external reserve supply, and the distribution mechanism is designed to ensure fair and transparent reward issuance based on smart contract logic. The platform supports various game developers and publishers who can integrate blockchain functionality into their games using the MimboNode API and SDK. This enables in-game assets and rewards to be securely issued, stored, and traded via blockchain. MGG’s tokenomics promote sustainability and community participation through utility in staking, governance, and access to exclusive game content. The team is preparing for listings on decentralized exchanges (DEX), and a smart contract audit is underway to ensure platform security. As part of its roadmap, MGG plans to expand into global markets and form strategic partnerships with GameFi platforms, enhancing user engagement and token utility within the gaming space. الموقع الرسمي: https://mimbonode.io/ الوثيقة البيضاء: https://mimbonode.gitbook.io/mgg-paper اشتر MGG الآن!

توكنوميكس MimboGameGroup (MGG) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار MimboGameGroup (MGG)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 165.50M $ 165.50M $ 165.50M إجمالي العرض: $ 114.60B $ 114.60B $ 114.60B العرض المتداول: $ 114.60B $ 114.60B $ 114.60B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 165.50M $ 165.50M $ 165.50M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00145363 $ 0.00145363 $ 0.00145363 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.0011239 $ 0.0011239 $ 0.0011239 السعر الحالي: $ 0.00144415 $ 0.00144415 $ 0.00144415 معرفة المزيد عن سعر MimboGameGroup (MGG)

توكنوميكس MimboGameGroup (MGG): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس MimboGameGroup (MGG) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MGG التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MGG التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MGG، استكشف السعر المباشر لتوكن MGG!

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