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سعر MimboGameGroup (MGG) المباشر لليوم هو USD 0.00119914 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 137.42M . يتم تحديث سعر MGG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MimboGameGroup الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر MimboGameGroup خلال اليوم هو -0.46% - لديه عرض متداول بقيمة USD 114.60B

أداء سعر MimboGameGroup (MGG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MimboGameGroup مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MimboGameGroup مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MimboGameGroup مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MimboGameGroup مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.46% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر MimboGameGroup (MGG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MimboGameGroup: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00119914$ 0.00119914 $ 0.00119914 24 ساعة مرتفع $ 0.0012263$ 0.0012263 $ 0.0012263 عالية طوال الوقت $ 0.00132912$ 0.00132912 $ 0.00132912 تغير السعر (1 ساعة) -0.76% تغير السعر (1يوم) -0.46% تغير السعر (7 أيام) -0.03%

معلومات سوق MimboGameGroup (MGG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: