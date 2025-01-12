سعر Mimas Finance (MIMAS)
سعر Mimas Finance (MIMAS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.64K. يتم تحديث سعر MIMAS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Mimas Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.16
- تغيير سعر Mimas Finance خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 122.77M
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خلال اليوم، كان سعر Mimas Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mimas Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mimas Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mimas Finance مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-11.61%
|60 يوم
|$ 0
|-17.19%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Mimas Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+6.18%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Money Market and Liquid Staking Protocol for Cronos Chain.
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