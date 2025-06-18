سعر Milo Token (MILO)
سعر Milo Token (MILO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.65K. يتم تحديث سعر MILO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Milo Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Milo Token خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00B
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خلال اليوم، كان سعر Milo Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Milo Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Milo Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Milo Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|+13.52%
|60 يوم
|$ 0
|+75.65%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Milo Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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+17.43%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Milo, the globally beloved toy Poodle from the Sylvanian Families, also affectionately known as "Xiao Biga," has captured hearts worldwide with its charming and adorable appearance. But there's more to Milo than just cuteness! Inspired by this iconic character, Milo is now also a cryptocurrency built on the Ethereum blockchain. Recently listed on Uniswap, Milo aims to combine the world of digital currency with the playful, heartwarming spirit of the Sylvanian Families. As a meme-based token, Milo is gaining popularity, attracting fans of both the toy and crypto communities.
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