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سعر Milo Token (MILO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.65K . يتم تحديث سعر MILO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Milo Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Milo Token خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00B

أداء سعر Milo Token (MILO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Milo Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Milo Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Milo Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Milo Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 +13.52% 60 يوم $ 0 +75.65% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Milo Token (MILO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Milo Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00000771$ 0.00000771 $ 0.00000771 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +17.43%

معلومات سوق Milo Token (MILO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: