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سعر Millionaire (MLNR) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.12K . يتم تحديث سعر MLNR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Millionaire الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.04K - تغيير سعر Millionaire خلال اليوم هو +0.85% - لديه عرض متداول بقيمة USD 959.57M

أداء سعر Millionaire (MLNR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Millionaire مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Millionaire مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Millionaire مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Millionaire مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.85% 30 يوم $ 0 -31.35% 60 يوم $ 0 -78.40% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Millionaire (MLNR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Millionaire: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -2.86% تغير السعر (1يوم) +0.85% تغير السعر (7 أيام) -25.92%

معلومات سوق Millionaire (MLNR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: