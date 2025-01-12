سعر Millionaire (MLNR)
سعر Millionaire (MLNR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.12K. يتم تحديث سعر MLNR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Millionaire الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.04K
- تغيير سعر Millionaire خلال اليوم هو +0.85%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 959.57M
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خلال اليوم، كان سعر Millionaire مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Millionaire مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Millionaire مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Millionaire مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.85%
|30 يوم
|$ 0
|-31.35%
|60 يوم
|$ 0
|-78.40%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Millionaire: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.86%
+0.85%
-25.92%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Millionaire is a community driven Meme coin that embodies what we all hope to become. A Crypto Millionaire! Our community is growing daily and has a common goal. We are working together to spread the word and make $MLNR a household name. In a sea of scam and rugs we are proud to have a solid team of community members hold our token while also working daily to provide value to the project. Together we can all become crypto millionaires!
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