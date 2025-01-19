سعر Million Monke (MIMO)
سعر Million Monke (MIMO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MIMO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Million Monke الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.52
- تغيير سعر Million Monke خلال اليوم هو +5.46%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Million Monke مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Million Monke مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Million Monke مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Million Monke مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+5.46%
|30 يوم
|$ 0
|+19.62%
|60 يوم
|$ 0
|-3.15%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Million Monke: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+5.46%
+29.68%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MIMO (Million Monke) is the first major NFT fractionalization project on Solana offering access to one of the top Solana Monkey Business NFTs! It is a market driven token backed by the underlying asset Solana Monkey Business #3408 which we’ve affectionately named MIMO.
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