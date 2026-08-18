سعر Million Airdrop اليوم

السعر المباشر لمشروع Million Airdrop (MAD) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.88% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MAD الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MAD.

يحتل Million Airdrop حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 30,267، مع عرض متداول قدره 999.99M MAD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MAD بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MAD بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-8.88% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Million Airdrop (MAD)

القيمة السوقية $ 30.27K$ 30.27K $ 30.27K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 30.27K$ 30.27K $ 30.27K إمداد دورة التداول 999.99M 999.99M 999.99M إجمالي العرض 999,991,404.761983 999,991,404.761983 999,991,404.761983

القيمة السوقية الحالية لـ Million Airdrop هي $ 30.27K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MAD يبلغ 999.99M، مع إجمالي عرض 999991404.761983. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 30.27K.