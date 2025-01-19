سعر Millennium Club Staked FTM (MFTM)
سعر Millennium Club Staked FTM (MFTM) المباشر لليوم هو USD 0.730274. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MFTM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Millennium Club Staked FTM الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.56K
- تغيير سعر Millennium Club Staked FTM خلال اليوم هو -2.83%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Millennium Club Staked FTM مقابل USD هو $ -0.0213257398516761 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Millennium Club Staked FTM مقابل USD هو $ -0.1980985068 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Millennium Club Staked FTM مقابل USD هو $ +0.0594799409 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Millennium Club Staked FTM مقابل USD هو $ -0.0335825976066001 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0213257398516761
|-2.83%
|30 يوم
|$ -0.1980985068
|-27.12%
|60 يوم
|$ +0.0594799409
|+8.14%
|90 يوم
|$ -0.0335825976066001
|-4.39%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Millennium Club Staked FTM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.20%
-2.83%
+4.85%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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