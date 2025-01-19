احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MFTM مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MFTM.

سعر Millennium Club Staked FTM (MFTM) المباشر لليوم هو USD 0.730274 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MFTM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Millennium Club Staked FTM الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.56K - تغيير سعر Millennium Club Staked FTM خلال اليوم هو -2.83% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Millennium Club Staked FTM (MFTM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Millennium Club Staked FTM مقابل USD هو $ -0.0213257398516761 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Millennium Club Staked FTM مقابل USD هو $ -0.1980985068 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Millennium Club Staked FTM مقابل USD هو $ +0.0594799409 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Millennium Club Staked FTM مقابل USD هو $ -0.0335825976066001 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0213257398516761 -2.83% 30 يوم $ -0.1980985068 -27.12% 60 يوم $ +0.0594799409 +8.14% 90 يوم $ -0.0335825976066001 -4.39%

تحليل سعر Millennium Club Staked FTM (MFTM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Millennium Club Staked FTM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.722637$ 0.722637 $ 0.722637 24 ساعة مرتفع $ 0.754006$ 0.754006 $ 0.754006 عالية طوال الوقت $ 1.46$ 1.46 $ 1.46 تغير السعر (1 ساعة) -0.20% تغير السعر (1يوم) -2.83% تغير السعر (7 أيام) +4.85%

معلومات سوق Millennium Club Staked FTM (MFTM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: