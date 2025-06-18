سعر Millennium Club (MCLB)
سعر Millennium Club (MCLB) المباشر لليوم هو USD 0.468983. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MCLB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Millennium Club الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Millennium Club خلال اليوم هو -3.30%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Millennium Club مقابل USD هو $ -0.0160301814896527 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Millennium Club مقابل USD هو $ -0.0790699710 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Millennium Club مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Millennium Club مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0160301814896527
|-3.30%
|30 يوم
|$ -0.0790699710
|-16.85%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Millennium Club: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.04%
-3.30%
-14.28%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$MCLB serves as the governance token of the Millennium Club DAO, enabling holders to participate in the decision-making processes that shape the future of the ecosystem. The initial issuance of MCLB tokens commenced with 50 million tokens, with approximately 38 million initially allocated to multisig wallets. Over time, the entire supply held in multisig wallets was burned, and an additional 3 million MCLB tokens were market bought and subsequently burned.
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€0.40332538
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$0.468983
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