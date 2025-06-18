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سعر Millennium Club (MCLB) المباشر لليوم هو USD 0.468983 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MCLB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Millennium Club الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Millennium Club خلال اليوم هو -3.30% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Millennium Club (MCLB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Millennium Club مقابل USD هو $ -0.0160301814896527 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Millennium Club مقابل USD هو $ -0.0790699710 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Millennium Club مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Millennium Club مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0160301814896527 -3.30% 30 يوم $ -0.0790699710 -16.85% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Millennium Club (MCLB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Millennium Club: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.450595$ 0.450595 $ 0.450595 24 ساعة مرتفع $ 0.494137$ 0.494137 $ 0.494137 عالية طوال الوقت $ 0.676792$ 0.676792 $ 0.676792 تغير السعر (1 ساعة) +2.04% تغير السعر (1يوم) -3.30% تغير السعر (7 أيام) -14.28%

معلومات سوق Millennium Club (MCLB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: