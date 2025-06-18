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سعر Millennium Club (MCLB)

USD

مخطط سعر Millennium Club (MCLB) المباشر

$0.469749
$0.469749$0.469749
-2.90%(1D)

سعر Millennium Club (MCLB) لليوم

سعر Millennium Club (MCLB) المباشر لليوم هو USD 0.468983. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MCLB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Millennium Club الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Millennium Club خلال اليوم هو -3.30%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر Millennium Club (MCLB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Millennium Club مقابل USD هو $ -0.0160301814896527 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Millennium Club مقابل USD هو $ -0.0790699710 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Millennium Club مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Millennium Club مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0160301814896527-3.30%
30 يوم$ -0.0790699710-16.85%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

تحليل سعر Millennium Club (MCLB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Millennium Club: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.450595
$ 0.450595$ 0.450595

$ 0.494137
$ 0.494137$ 0.494137

$ 0.676792
$ 0.676792$ 0.676792

+2.04%

-3.30%

-14.28%

معلومات سوق Millennium Club (MCLB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

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ما هو Millennium Club ( MCLB )

$MCLB serves as the governance token of the Millennium Club DAO, enabling holders to participate in the decision-making processes that shape the future of the ecosystem. The initial issuance of MCLB tokens commenced with 50 million tokens, with approximately 38 million initially allocated to multisig wallets. Over time, the entire supply held in multisig wallets was burned, and an additional 3 million MCLB tokens were market bought and subsequently burned.

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المصدر Millennium Club (MCLB)

الموقع الرسمي

توكنوميكس Millennium Club (MCLB)

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عملة MCLB إلى العملات المحلية

1 MCLB إلى VND
12,341.287645
1 MCLB إلى AUD
A$0.72223382
1 MCLB إلى GBP
0.34704742
1 MCLB إلى EUR
0.40332538
1 MCLB إلى USD
$0.468983
1 MCLB إلى MYR
RM1.98848792
1 MCLB إلى TRY
18.53420816
1 MCLB إلى JPY
¥68.08695194
1 MCLB إلى RUB
36.81047567
1 MCLB إلى INR
40.51544137
1 MCLB إلى IDR
Rp7,688.24467152
1 MCLB إلى KRW
644.20442846
1 MCLB إلى PHP
26.64761406
1 MCLB إلى EGP
￡E.23.50073813
1 MCLB إلى BRL
R$2.57471667
1 MCLB إلى CAD
C$0.63781688
1 MCLB إلى BDT
57.32848192
1 MCLB إلى NGN
723.7345656
1 MCLB إلى UAH
19.47686399
1 MCLB إلى VES
Bs47.836266
1 MCLB إلى PKR
Rs132.85350424
1 MCLB إلى KZT
243.24741261
1 MCLB إلى THB
฿15.29822546
1 MCLB إلى TWD
NT$13.85844765
1 MCLB إلى AED
د.إ1.72116761
1 MCLB إلى CHF
Fr0.37987623
1 MCLB إلى HKD
HK$3.67682672
1 MCLB إلى MAD
.د.م4.27243513
1 MCLB إلى MXN
$8.90598717