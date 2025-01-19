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سعر MilkyWay Staked TIA (MILKTIA) المباشر لليوم هو USD 5.28 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MILKTIA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MilkyWay Staked TIA الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 69.85K - تغيير سعر MilkyWay Staked TIA خلال اليوم هو -5.85% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر MilkyWay Staked TIA (MILKTIA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MilkyWay Staked TIA مقابل USD هو $ -0.328542253654604 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MilkyWay Staked TIA مقابل USD هو $ -0.4469747040 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MilkyWay Staked TIA مقابل USD هو $ -0.1663442880 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MilkyWay Staked TIA مقابل USD هو $ -1.072647732974718 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.328542253654604 -5.85% 30 يوم $ -0.4469747040 -8.46% 60 يوم $ -0.1663442880 -3.15% 90 يوم $ -1.072647732974718 -16.88%

تحليل سعر MilkyWay Staked TIA (MILKTIA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MilkyWay Staked TIA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 5.29$ 5.29 $ 5.29 24 ساعة مرتفع $ 5.61$ 5.61 $ 5.61 عالية طوال الوقت $ 20.28$ 20.28 $ 20.28 تغير السعر (1 ساعة) -1.29% تغير السعر (1يوم) -5.85% تغير السعر (7 أيام) -3.20%

معلومات سوق MilkyWay Staked TIA (MILKTIA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: