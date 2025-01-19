سعر MilkyWay Staked TIA (MILKTIA)
سعر MilkyWay Staked TIA (MILKTIA) المباشر لليوم هو USD 5.28. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MILKTIA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MilkyWay Staked TIA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 69.85K
- تغيير سعر MilkyWay Staked TIA خلال اليوم هو -5.85%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MILKTIA مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MILKTIA.
خلال اليوم، كان سعر MilkyWay Staked TIA مقابل USD هو $ -0.328542253654604 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MilkyWay Staked TIA مقابل USD هو $ -0.4469747040 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MilkyWay Staked TIA مقابل USD هو $ -0.1663442880 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MilkyWay Staked TIA مقابل USD هو $ -1.072647732974718 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.328542253654604
|-5.85%
|30 يوم
|$ -0.4469747040
|-8.46%
|60 يوم
|$ -0.1663442880
|-3.15%
|90 يوم
|$ -1.072647732974718
|-16.88%
اكتشف أحدث تحليلات سعر MilkyWay Staked TIA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.29%
-5.85%
-3.20%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MilkyWay's liquid staked token for TIA.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 MILKTIA إلى AUD
A$8.5008
|1 MILKTIA إلى GBP
￡4.3296
|1 MILKTIA إلى EUR
€5.1216
|1 MILKTIA إلى USD
$5.28
|1 MILKTIA إلى MYR
RM23.76
|1 MILKTIA إلى TRY
₺187.0704
|1 MILKTIA إلى JPY
¥825.1056
|1 MILKTIA إلى RUB
₽541.1472
|1 MILKTIA إلى INR
₹457.1424
|1 MILKTIA إلى IDR
Rp86,557.3632
|1 MILKTIA إلى PHP
₱309.144
|1 MILKTIA إلى EGP
￡E.266.112
|1 MILKTIA إلى BRL
R$32.208
|1 MILKTIA إلى CAD
C$7.6032
|1 MILKTIA إلى BDT
৳641.52
|1 MILKTIA إلى NGN
₦8,224.2864
|1 MILKTIA إلى UAH
₴222.3408
|1 MILKTIA إلى VES
Bs285.12
|1 MILKTIA إلى PKR
Rs1,471.9584
|1 MILKTIA إلى KZT
₸2,802.5184
|1 MILKTIA إلى THB
฿181.5792
|1 MILKTIA إلى TWD
NT$173.6592
|1 MILKTIA إلى CHF
Fr4.8048
|1 MILKTIA إلى HKD
HK$41.0784
|1 MILKTIA إلى MAD
.د.م53.0112