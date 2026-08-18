سعر MilkyWay اليوم

السعر المباشر لمشروع MilkyWay (MILK) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MILK الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MILK.

يحتل MilkyWay حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 45,342، مع عرض متداول قدره 260.00M MILK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MILK بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.161821، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MILK بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-10.34% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق MilkyWay (MILK)

القيمة السوقية $ 45.34K$ 45.34K $ 45.34K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 45.34K$ 45.34K $ 45.34K إمداد دورة التداول 260.00M 260.00M 260.00M إجمالي العرض 1,200,000,000.0 1,200,000,000.0 1,200,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ MilkyWay هي $ 45.34K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MILK يبلغ 260.00M، مع إجمالي عرض 1200000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 45.34K.