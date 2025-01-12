سعر MilkySwap (MILKY)
سعر MilkySwap (MILKY) المباشر لليوم هو USD 0.00278318. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 63.98K. يتم تحديث سعر MILKY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MilkySwap الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.52
- تغيير سعر MilkySwap خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 22.99M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MILKY مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MILKY.
خلال اليوم، كان سعر MilkySwap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MilkySwap مقابل USD هو $ -0.0004551395 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MilkySwap مقابل USD هو $ +0.0013907068 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MilkySwap مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0004551395
|-16.35%
|60 يوم
|$ +0.0013907068
|+49.97%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MilkySwap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-13.67%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MILKY is the governance token for the MilkySwap DeFi ecosystem. MilkySwap is a custom-built decentralized exchange built on the Milkomeda sidechain for Cardano. MilkySwap allows you to exchange tokens with low fees, faster transaction times, and minimal slippage, while also enabling you to bridge your Cardano tokens with Ethereum. MilkySwap adopts a farming model that is a combination of SushiSwap’s and CurveDAO’s farming mechanics.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 MILKY إلى AUD
A$0.0045087516
|1 MILKY إلى GBP
￡0.0022543758
|1 MILKY إلى EUR
€0.0026996846
|1 MILKY إلى USD
$0.00278318
|1 MILKY إلى MYR
RM0.0124964782
|1 MILKY إلى TRY
₺0.098524572
|1 MILKY إلى JPY
¥0.4388239906
|1 MILKY إلى RUB
₽0.2828545834
|1 MILKY إلى INR
₹0.2398266206
|1 MILKY إلى IDR
Rp45.6258943392
|1 MILKY إلى PHP
₱0.16420762
|1 MILKY إلى EGP
￡E.0.14055059
|1 MILKY إلى BRL
R$0.0170330616
|1 MILKY إلى CAD
C$0.0040077792
|1 MILKY إلى BDT
৳0.3410230454
|1 MILKY إلى NGN
₦4.3351646634
|1 MILKY إلى UAH
₴0.1182016546
|1 MILKY إلى VES
Bs0.14750854
|1 MILKY إلى PKR
Rs0.7785111096
|1 MILKY إلى KZT
₸1.4756976996
|1 MILKY إلى THB
฿0.0965206824
|1 MILKY إلى TWD
NT$0.0921510898
|1 MILKY إلى CHF
Fr0.0025326938
|1 MILKY إلى HKD
HK$0.0216531404
|1 MILKY إلى MAD
.د.م0.0280822862