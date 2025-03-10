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سعر Milkshake Swap (MILK) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 331.17 . يتم تحديث سعر MILK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Milkshake Swap الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 29.98 - تغيير سعر Milkshake Swap خلال اليوم هو -3.28% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.21M

أداء سعر Milkshake Swap (MILK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Milkshake Swap مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Milkshake Swap مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Milkshake Swap مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Milkshake Swap مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.28% 30 يوم $ 0 -8.50% 60 يوم $ 0 -23.40% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Milkshake Swap (MILK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Milkshake Swap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 4.31$ 4.31 $ 4.31 تغير السعر (1 ساعة) +0.25% تغير السعر (1يوم) -3.28% تغير السعر (7 أيام) -8.01%

معلومات سوق Milkshake Swap (MILK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: