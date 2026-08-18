سعر Milk Money اليوم

السعر المباشر لمشروع Milk Money (MM) اليوم هو $ 0.00106919، مع تغير بنسبة 1.14% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MM الحالي إلى USD هو $ 0.00106919 لكل MM.

يحتل Milk Money حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,069,145، مع عرض متداول قدره 999.96M MM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MM بين $ 0.0010271 (أدنى) و$ 0.00111676 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.0019144، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MM بمقدار -1.34% خلال الساعة الماضية و+0.44% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 173.13K.

معلومات سوق Milk Money (MM)

القيمة السوقية $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M الحجم (24 ساعة) $ 173.13K$ 173.13K $ 173.13K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M إمداد دورة التداول 999.96M 999.96M 999.96M إجمالي العرض 999,955,646.854004 999,955,646.854004 999,955,646.854004

القيمة السوقية الحالية لـ Milk Money هي $ 1.07M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 173.13K. العرض المتداول لـ MM يبلغ 999.96M، مع إجمالي عرض 999955646.854004. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.07M.