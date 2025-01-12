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سعر MILEI Solana (MILEI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 33.28K . يتم تحديث سعر MILEI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MILEI Solana الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 49.60 - تغيير سعر MILEI Solana خلال اليوم هو +0.56% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.83M

أداء سعر MILEI Solana (MILEI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MILEI Solana مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MILEI Solana مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MILEI Solana مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MILEI Solana مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.56% 30 يوم $ 0 -27.38% 60 يوم $ 0 -17.56% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر MILEI Solana (MILEI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MILEI Solana: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.08% تغير السعر (1يوم) +0.56% تغير السعر (7 أيام) -15.80%

معلومات سوق MILEI Solana (MILEI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: