سعر MILEI (MILEI)
سعر MILEI (MILEI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MILEI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MILEI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 60.96
- تغيير سعر MILEI خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر MILEI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MILEI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MILEI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MILEI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-7.66%
|60 يوم
|$ 0
|-70.14%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MILEI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-5.26%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$MILEI is a Libertarian Movement on the Blockchain. VIVA LA LIBERTAD CARAJO! No affiliation.
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