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سعر Milady Wif Hat (LADYF) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.60M . يتم تحديث سعر LADYF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Milady Wif Hat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 120.21 - تغيير سعر Milady Wif Hat خلال اليوم هو -1.27% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00T

أداء سعر Milady Wif Hat (LADYF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Milady Wif Hat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Milady Wif Hat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Milady Wif Hat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Milady Wif Hat مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.27% 30 يوم $ 0 -9.48% 60 يوم $ 0 -89.67% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Milady Wif Hat (LADYF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Milady Wif Hat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.08% تغير السعر (1يوم) -1.27% تغير السعر (7 أيام) -19.54%

معلومات سوق Milady Wif Hat (LADYF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: