سعر Milady Cult Coin اليوم

السعر المباشر لمشروع Milady Cult Coin (CULT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.10% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CULT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CULT.

يحتل Milady Cult Coin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 5,779,699، مع عرض متداول قدره 46.88B CULT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CULT بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00772251، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CULT بمقدار -0.05% خلال الساعة الماضية و-6.97% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 178.57K.

معلومات سوق Milady Cult Coin (CULT)

القيمة السوقية $ 5.78M$ 5.78M $ 5.78M الحجم (24 ساعة) $ 178.57K$ 178.57K $ 178.57K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 12.33M$ 12.33M $ 12.33M إمداد دورة التداول 46.88B 46.88B 46.88B إجمالي العرض 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

القيمة السوقية الحالية لـ Milady Cult Coin هي $ 5.78M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 178.57K. العرض المتداول لـ CULT يبلغ 46.88B، مع إجمالي عرض 99999999999.99998. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.33M.