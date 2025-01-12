سعر MIKI (MIKI)
سعر MIKI (MIKI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 16.19K. يتم تحديث سعر MIKI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MIKI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 26.83
- تغيير سعر MIKI خلال اليوم هو +0.94%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر MIKI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MIKI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MIKI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MIKI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.94%
|30 يوم
|$ 0
|-22.63%
|60 يوم
|$ 0
|-10.15%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MIKI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.43%
+0.94%
-16.51%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
I love it when you dress me $MIKI
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