توكنوميكس Mikawa Inu (SHIKOKU) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Mikawa Inu (SHIKOKU)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Mikawa Inu (SHIKOKU) Born from the spirit of the wild, the Mikawa Inu ($SHIKOKU) token takes its inspiration from the fierce yet loyal Shikoku dog—a legendary hunter from the rugged mountains of Japan. Known for its bravery, cunning, and devotion, the Shikoku dog is more than just a pet. It's a symbol of loyalty, strength, and freedom. That's exactly what the Mikawa Inu token represents in the crypto world. As a meme token, $SHIKOKU isn’t just here for laughs. It’s here to build a loyal pack of holders who are ready to break free from the mainstream and hunt for the best gains on the Solana network. Whether you're a crypto veteran or a meme enthusiast looking for the next moonshot, Mikawa Inu is your ride or die. الموقع الرسمي: https://www.mikawainu.com/ الوثيقة البيضاء: https://mikawa-inu-1.gitbook.io/mikawa-inu-whitepaper اشتر SHIKOKU الآن!

توكنوميكس Mikawa Inu (SHIKOKU) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Mikawa Inu (SHIKOKU)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 121.02K $ 121.02K $ 121.02K إجمالي العرض: $ 998.91T $ 998.91T $ 998.91T العرض المتداول: $ 998.91T $ 998.91T $ 998.91T القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 121.02K $ 121.02K $ 121.02K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Mikawa Inu (SHIKOKU)

توكنوميكس Mikawa Inu (SHIKOKU): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Mikawa Inu (SHIKOKU) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SHIKOKU التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SHIKOKU التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SHIKOKU، استكشف السعر المباشر لتوكن SHIKOKU!

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