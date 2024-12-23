سعر Mikawa Inu (SHIKOKU)
سعر Mikawa Inu (SHIKOKU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 621.54K. يتم تحديث سعر SHIKOKU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Mikawa Inu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 140.60K
- تغيير سعر Mikawa Inu خلال اليوم هو -18.81%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.48T
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SHIKOKU مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SHIKOKU.
خلال اليوم، كان سعر Mikawa Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mikawa Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mikawa Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mikawa Inu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-18.81%
|30 يوم
|$ 0
|+110.12%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Mikawa Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.66%
-18.81%
-31.57%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Born from the spirit of the wild, the Mikawa Inu ($SHIKOKU) token takes its inspiration from the fierce yet loyal Shikoku dog—a legendary hunter from the rugged mountains of Japan. Known for its bravery, cunning, and devotion, the Shikoku dog is more than just a pet. It's a symbol of loyalty, strength, and freedom. That's exactly what the Mikawa Inu token represents in the crypto world. As a meme token, $SHIKOKU isn’t just here for laughs. It’s here to build a loyal pack of holders who are ready to break free from the mainstream and hunt for the best gains on the Solana network. Whether you're a crypto veteran or a meme enthusiast looking for the next moonshot, Mikawa Inu is your ride or die.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 SHIKOKU إلى AUD
A$--
|1 SHIKOKU إلى GBP
￡--
|1 SHIKOKU إلى EUR
€--
|1 SHIKOKU إلى USD
$--
|1 SHIKOKU إلى MYR
RM--
|1 SHIKOKU إلى TRY
₺--
|1 SHIKOKU إلى JPY
¥--
|1 SHIKOKU إلى RUB
₽--
|1 SHIKOKU إلى INR
₹--
|1 SHIKOKU إلى IDR
Rp--
|1 SHIKOKU إلى PHP
₱--
|1 SHIKOKU إلى EGP
￡E.--
|1 SHIKOKU إلى BRL
R$--
|1 SHIKOKU إلى CAD
C$--
|1 SHIKOKU إلى BDT
৳--
|1 SHIKOKU إلى NGN
₦--
|1 SHIKOKU إلى UAH
₴--
|1 SHIKOKU إلى VES
Bs--
|1 SHIKOKU إلى PKR
Rs--
|1 SHIKOKU إلى KZT
₸--
|1 SHIKOKU إلى THB
฿--
|1 SHIKOKU إلى TWD
NT$--
|1 SHIKOKU إلى CHF
Fr--
|1 SHIKOKU إلى HKD
HK$--
|1 SHIKOKU إلى MAD
.د.م--