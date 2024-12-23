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سعر Mikawa Inu (SHIKOKU) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 621.54K . يتم تحديث سعر SHIKOKU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Mikawa Inu الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 140.60K - تغيير سعر Mikawa Inu خلال اليوم هو -18.81% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.48T

أداء سعر Mikawa Inu (SHIKOKU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Mikawa Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Mikawa Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Mikawa Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Mikawa Inu مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -18.81% 30 يوم $ 0 +110.12% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Mikawa Inu (SHIKOKU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Mikawa Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.66% تغير السعر (1يوم) -18.81% تغير السعر (7 أيام) -31.57%

معلومات سوق Mikawa Inu (SHIKOKU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: