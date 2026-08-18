سعر Mika Grok Companion اليوم

السعر المباشر لمشروع Mika Grok Companion (MIKA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.23% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MIKA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MIKA.

يحتل Mika Grok Companion حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 13,545.58، مع عرض متداول قدره 1.00B MIKA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MIKA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00143332، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MIKA بمقدار -0.13% خلال الساعة الماضية و+3.23% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Mika Grok Companion (MIKA)

القيمة السوقية $ 13.55K$ 13.55K $ 13.55K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 13.55K$ 13.55K $ 13.55K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Mika Grok Companion هي $ 13.55K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MIKA يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 13.55K.