توكنوميكس Miidas (MIIDAS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Miidas (MIIDAS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Miidas (MIIDAS) Miidas is the world's first non-fungible token (NFT) marketplace, launchpad and staking pool for both digital and physical assets. Miidas is also a start-up project that backed by Bitgert Brise blockchain, we are the largest NFT marketplace in the Brise chain and holding a track record of $300k traded volume in June 2022. $Miidas token holder can enjoy special deals and free of charge services including to mint / trade / stake NFTs. الموقع الرسمي: https://miidas.com اشتر MIIDAS الآن!

توكنوميكس Miidas (MIIDAS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Miidas (MIIDAS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 20.80K $ 20.80K $ 20.80K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00116436 $ 0.00116436 $ 0.00116436 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00002059 $ 0.00002059 $ 0.00002059 معرفة المزيد عن سعر Miidas (MIIDAS)

توكنوميكس Miidas (MIIDAS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Miidas (MIIDAS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MIIDAS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MIIDAS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MIIDAS، استكشف السعر المباشر لتوكن MIIDAS!

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