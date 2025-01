ما هو Miidas ( MIIDAS )

Miidas is the world's first non-fungible token (NFT) marketplace, launchpad and staking pool for both digital and physical assets. Miidas is also a start-up project that backed by Bitgert Brise blockchain, we are the largest NFT marketplace in the Brise chain and holding a track record of $300k traded volume in June 2022. $Miidas token holder can enjoy special deals and free of charge services including to mint / trade / stake NFTs.

المصدر Miidas (MIIDAS) الموقع الرسمي