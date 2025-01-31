سعر Miidas (MIIDAS)
سعر Miidas (MIIDAS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MIIDAS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Miidas الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 257.24
- تغيير سعر Miidas خلال اليوم هو -0.28%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MIIDAS مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MIIDAS.
خلال اليوم، كان سعر Miidas مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Miidas مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Miidas مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Miidas مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.28%
|30 يوم
|$ 0
|-31.44%
|60 يوم
|$ 0
|-64.81%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Miidas: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.12%
-0.28%
-12.21%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Miidas is the world's first non-fungible token (NFT) marketplace, launchpad and staking pool for both digital and physical assets. Miidas is also a start-up project that backed by Bitgert Brise blockchain, we are the largest NFT marketplace in the Brise chain and holding a track record of $300k traded volume in June 2022. $Miidas token holder can enjoy special deals and free of charge services including to mint / trade / stake NFTs.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 MIIDAS إلى AUD
A$--
|1 MIIDAS إلى GBP
￡--
|1 MIIDAS إلى EUR
€--
|1 MIIDAS إلى USD
$--
|1 MIIDAS إلى MYR
RM--
|1 MIIDAS إلى TRY
₺--
|1 MIIDAS إلى JPY
¥--
|1 MIIDAS إلى RUB
₽--
|1 MIIDAS إلى INR
₹--
|1 MIIDAS إلى IDR
Rp--
|1 MIIDAS إلى PHP
₱--
|1 MIIDAS إلى EGP
￡E.--
|1 MIIDAS إلى BRL
R$--
|1 MIIDAS إلى CAD
C$--
|1 MIIDAS إلى BDT
৳--
|1 MIIDAS إلى NGN
₦--
|1 MIIDAS إلى UAH
₴--
|1 MIIDAS إلى VES
Bs--
|1 MIIDAS إلى PKR
Rs--
|1 MIIDAS إلى KZT
₸--
|1 MIIDAS إلى THB
฿--
|1 MIIDAS إلى TWD
NT$--
|1 MIIDAS إلى CHF
Fr--
|1 MIIDAS إلى HKD
HK$--
|1 MIIDAS إلى MAD
.د.م--