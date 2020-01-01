توكنوميكس Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) Miharu is a finless porpoise located in a Japanese Aquarium, the picture of the dolphin with an expression on her face shows a slight smile and gives form to a versatile world of meme-ability usage. This meme is about inclusion and it digs down into the "slice of life" type of meme, where we all encounter similar interactions and react in the way the dolphin gives a slight smile this has been used to describe awkward situations or unexpected wins. الموقع الرسمي: https://miharu.wtf/ اشتر $MIHARU الآن!

توكنوميكس Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 21.39K $ 21.39K $ 21.39K إجمالي العرض: $ 999.10M $ 999.10M $ 999.10M العرض المتداول: $ 999.10M $ 999.10M $ 999.10M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 21.39K $ 21.39K $ 21.39K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00139195 $ 0.00139195 $ 0.00139195 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU)

توكنوميكس Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن $MIHARU التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن $MIHARU التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس $MIHARU، استكشف السعر المباشر لتوكن $MIHARU!

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