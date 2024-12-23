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سعر Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 53.42K . يتم تحديث سعر $MIHARU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Miharu The Smiling Dolphin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.00K - تغيير سعر Miharu The Smiling Dolphin خلال اليوم هو +1.76% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.95M

أداء سعر Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Miharu The Smiling Dolphin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Miharu The Smiling Dolphin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Miharu The Smiling Dolphin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Miharu The Smiling Dolphin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.76% 30 يوم $ 0 -71.36% 60 يوم $ 0 -83.85% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Miharu The Smiling Dolphin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00139195$ 0.00139195 $ 0.00139195 تغير السعر (1 ساعة) +2.07% تغير السعر (1يوم) +1.76% تغير السعر (7 أيام) -29.54%

معلومات سوق Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: