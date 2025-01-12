سعر Migraine (MIGRAINE)
سعر Migraine (MIGRAINE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.44K. يتم تحديث سعر MIGRAINE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Migraine الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 37.70
- تغيير سعر Migraine خلال اليوم هو +0.25%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 998.28M
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خلال اليوم، كان سعر Migraine مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Migraine مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Migraine مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Migraine مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.25%
|30 يوم
|$ 0
|-49.22%
|60 يوم
|$ 0
|-95.84%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Migraine: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.42%
+0.25%
-15.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
This token is a memecoin token in the category of cats. This token is based of the popular GIF of a kitten screaming hence the token name of 'migraine'. There is no inherent value or utility to this memecoin token. Community engage and create their own memes and post at their own leisure. This was launched on the Solana blockchain via pumpfun with the aim of producing a meme that everyone can relate to.
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