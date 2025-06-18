سعر Midnight (NIGHT)
سعر Midnight (NIGHT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 220.11K. يتم تحديث سعر NIGHT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Midnight الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Midnight خلال اليوم هو -0.07%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 622.26M
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خلال اليوم، كان سعر Midnight مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Midnight مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Midnight مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Midnight مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.07%
|30 يوم
|$ 0
|-40.09%
|60 يوم
|$ 0
|-37.70%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Midnight: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.00%
-0.07%
-1.85%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Midnight Evergreen is a blockchain-based gaming ecosystem that connects multiple MMO (Massively Multiplayer Online), games through its native ecosystem token, $NIGHT. Built on the Aptos blockchain, it enables players to carry their in-game assets, progress, and characters seamlessly across different games within the Evergreen platform. Midnight will be the first Web3.0 deconstructed MMO gaming ecosystem.
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