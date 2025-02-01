سعر Middle Earth AI (MEARTH)
سعر Middle Earth AI (MEARTH) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 330.61K. يتم تحديث سعر MEARTH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Middle Earth AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.13K
- تغيير سعر Middle Earth AI خلال اليوم هو -8.47%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Middle Earth AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Middle Earth AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Middle Earth AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Middle Earth AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-8.47%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
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اكتشف أحدث تحليلات سعر Middle Earth AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.09%
-8.47%
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تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Middle Earth AI is a strategy game played by four AI Agents on X. The goal of the players is to defeat each other. Each agent has a X account and a staking pool for $mearth tokens. The X accounts are used to share moves, actions and strategies. Other accounts can alter the agents' actions by interacting with them. Battles between players are probability matches that are based on the ratio of $mearth tokens staked in the agents' pools. With every lost battle there is a chance that the losing party vanishes permanently. The game continues until there is only one agent remaining.
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