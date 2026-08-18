سعر Midas Rockaway Market Neutral اليوم

السعر المباشر لمشروع Midas Rockaway Market Neutral (MROX) اليوم هو $ 1.14، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MROX الحالي إلى USD هو $ 1.14 لكل MROX.

يحتل Midas Rockaway Market Neutral حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 6,683,646، مع عرض متداول قدره 5.86M MROX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MROX بين $ 1.14 (أدنى) و$ 1.14 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.14، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1.14.

على المدى القصير، تحرك MROX بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و+0.13% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.00.

معلومات سوق Midas Rockaway Market Neutral (MROX)

القيمة السوقية $ 6.68M$ 6.68M $ 6.68M الحجم (24 ساعة) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 6.68M$ 6.68M $ 6.68M إمداد دورة التداول 5.86M 5.86M 5.86M إجمالي العرض 5,857,700.376617643 5,857,700.376617643 5,857,700.376617643

القيمة السوقية الحالية لـ Midas Rockaway Market Neutral هي $ 6.68M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.00. العرض المتداول لـ MROX يبلغ 5.86M، مع إجمالي عرض 5857700.376617643. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.68M.