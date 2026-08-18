سعر Midas Re7 Ethereum اليوم

السعر المباشر لمشروع Midas Re7 Ethereum (MRE7ETH) اليوم هو $ 1,916.37، مع تغير بنسبة 1.37% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MRE7ETH الحالي إلى USD هو $ 1,916.37 لكل MRE7ETH.

يحتل Midas Re7 Ethereum حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 9,181,572، مع عرض متداول قدره 4.79K MRE7ETH. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MRE7ETH بين $ 1,884.35 (أدنى) و$ 1,929.71 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1,995.53، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1,841.53.

على المدى القصير، تحرك MRE7ETH بمقدار -0.17% خلال الساعة الماضية و+1.61% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.00.

معلومات سوق Midas Re7 Ethereum (MRE7ETH)

القيمة السوقية $ 9.18M$ 9.18M $ 9.18M الحجم (24 ساعة) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 9.18M$ 9.18M $ 9.18M إمداد دورة التداول 4.79K 4.79K 4.79K إجمالي العرض 4,791.120229835018 4,791.120229835018 4,791.120229835018

القيمة السوقية الحالية لـ Midas Re7 Ethereum هي $ 9.18M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.00. العرض المتداول لـ MRE7ETH يبلغ 4.79K، مع إجمالي عرض 4791.120229835018. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9.18M.