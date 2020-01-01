توكنوميكس Midas of DeFi (MIDAS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Midas of DeFi (MIDAS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Midas of DeFi (MIDAS) The first PAXG rewards token on Ethereum is officially live. Unlike traditional DeFi projects that rely on inflationary token models, $MIDAS sets a new standard by rewarding holders with real gold, through fully backed PAXG tokens. In addition, $MIDAS introduces a fully decentralized, on-chain referral system that allows users to earn ETH rewards simply by growing the community. The more $MIDAS you hold, the more PAXG you accumulate over time. The more you refer, the more ETH you can claim. With $MIDAS, you are not just participating in another DeFi project — you are building real wealth backed by gold and powered by blockchain technology. الموقع الرسمي: https://midasofdefi.xyz اشتر MIDAS الآن!

توكنوميكس Midas of DeFi (MIDAS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Midas of DeFi (MIDAS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 19.58K $ 19.58K $ 19.58K إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 19.58K $ 19.58K $ 19.58K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00801736 $ 0.00801736 $ 0.00801736 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00019499 $ 0.00019499 $ 0.00019499 السعر الحالي: $ 0.00019438 $ 0.00019438 $ 0.00019438 معرفة المزيد عن سعر Midas of DeFi (MIDAS)

توكنوميكس Midas of DeFi (MIDAS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Midas of DeFi (MIDAS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MIDAS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MIDAS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MIDAS، استكشف السعر المباشر لتوكن MIDAS!

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