احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MIDAS مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MIDAS.

سعر Midas of DeFi (MIDAS) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 70.03K . يتم تحديث سعر MIDAS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Midas of DeFi الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Midas of DeFi خلال اليوم هو -5.27% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر Midas of DeFi (MIDAS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Midas of DeFi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Midas of DeFi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Midas of DeFi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Midas of DeFi مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -5.27% 30 يوم $ 0 -82.14% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Midas of DeFi (MIDAS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Midas of DeFi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00801736$ 0.00801736 $ 0.00801736 تغير السعر (1 ساعة) +0.36% تغير السعر (1يوم) -5.27% تغير السعر (7 أيام) -30.94%

معلومات سوق Midas of DeFi (MIDAS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: