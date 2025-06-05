سعر Midas of DeFi (MIDAS)
سعر Midas of DeFi (MIDAS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 70.03K. يتم تحديث سعر MIDAS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Midas of DeFi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Midas of DeFi خلال اليوم هو -5.27%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر Midas of DeFi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Midas of DeFi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Midas of DeFi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Midas of DeFi مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.27%
|30 يوم
|$ 0
|-82.14%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Midas of DeFi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.36%
-5.27%
-30.94%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The first PAXG rewards token on Ethereum is officially live. Unlike traditional DeFi projects that rely on inflationary token models, $MIDAS sets a new standard by rewarding holders with real gold, through fully backed PAXG tokens. In addition, $MIDAS introduces a fully decentralized, on-chain referral system that allows users to earn ETH rewards simply by growing the community. The more $MIDAS you hold, the more PAXG you accumulate over time. The more you refer, the more ETH you can claim. With $MIDAS, you are not just participating in another DeFi project — you are building real wealth backed by gold and powered by blockchain technology.
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