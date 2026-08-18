سعر Midas mRe7BTC اليوم

السعر المباشر لمشروع Midas mRe7BTC (MRE7BTC) اليوم هو $ 63,938، مع تغير بنسبة 2.16% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MRE7BTC الحالي إلى USD هو $ 63,938 لكل MRE7BTC.

يحتل Midas mRe7BTC حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 621,100، مع عرض متداول قدره 9.71 MRE7BTC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MRE7BTC بين $ 62,450 (أدنى) و$ 64,135 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 109,758، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 60,459.

على المدى القصير، تحرك MRE7BTC بمقدار -0.12% خلال الساعة الماضية و+0.46% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.00.

معلومات سوق Midas mRe7BTC (MRE7BTC)

القيمة السوقية $ 621.10K$ 621.10K $ 621.10K الحجم (24 ساعة) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 621.10K$ 621.10K $ 621.10K إمداد دورة التداول 9.71 9.71 9.71 إجمالي العرض 9.714017715970947 9.714017715970947 9.714017715970947

القيمة السوقية الحالية لـ Midas mRe7BTC هي $ 621.10K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.00. العرض المتداول لـ MRE7BTC يبلغ 9.71، مع إجمالي عرض 9.714017715970947. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 621.10K.