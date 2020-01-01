توكنوميكس Midas mEDGE (MEDGE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Midas mEDGE (MEDGE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Midas mEDGE (MEDGE) mEDGE is a crypto-denominated stablecoin yield strategy designed to track delta-neutral DeFi yields while maintaining a balanced market exposure. It dynamically shifts between DeFi lending, liquidity provisioning, and basis trading to optimize risk-adjusted returns. Risk-managed by Edge Capital, a leading market-neutral hedge fund and liquidity provider, mEDGE provides institutional-grade exposure to diversified DeFi yield opportunities. Its fully transparent structure and liquid collateral ensure flexibility, allowing users to earn sustainable, risk-managed yield without being locked into a single strategy. الموقع الرسمي: https://midas.app/medge الوثيقة البيضاء: https://docs.midas.app/ اشتر MEDGE الآن!

توكنوميكس Midas mEDGE (MEDGE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Midas mEDGE (MEDGE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 1.21M $ 1.21M $ 1.21M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.25M $ 1.25M $ 1.25M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.029 $ 1.029 $ 1.029 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 1.005 $ 1.005 $ 1.005 السعر الحالي: $ 1.029 $ 1.029 $ 1.029 معرفة المزيد عن سعر Midas mEDGE (MEDGE)

توكنوميكس Midas mEDGE (MEDGE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Midas mEDGE (MEDGE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MEDGE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MEDGE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MEDGE، استكشف السعر المباشر لتوكن MEDGE!

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