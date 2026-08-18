سعر Midas M1 USD Market Neutral اليوم

السعر المباشر لمشروع Midas M1 USD Market Neutral (MM1-USD) اليوم هو $ 1.023، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MM1-USD الحالي إلى USD هو $ 1.023 لكل MM1-USD.

يحتل Midas M1 USD Market Neutral حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 26,189,173، مع عرض متداول قدره 25.61M MM1-USD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MM1-USD بين $ 1.023 (أدنى) و$ 1.023 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.023، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1.018.

على المدى القصير، تحرك MM1-USD بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.00.

معلومات سوق Midas M1 USD Market Neutral (MM1-USD)

القيمة السوقية $ 26.19M$ 26.19M $ 26.19M الحجم (24 ساعة) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 26.19M$ 26.19M $ 26.19M إمداد دورة التداول 25.61M 25.61M 25.61M إجمالي العرض 25,607,061.40859359 25,607,061.40859359 25,607,061.40859359

القيمة السوقية الحالية لـ Midas M1 USD Market Neutral هي $ 26.19M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.00. العرض المتداول لـ MM1-USD يبلغ 25.61M، مع إجمالي عرض 25607061.40859359. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 26.19M.