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سعر Midas M1 USD Market Neutral المباشر اليوم هو 1.023 USD. القيمة السوقية لـ MM1-USD هي 26,189,173 USD. تابع تحديثات أسعار MM1-USD إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Midas M1 USD Market Neutral المباشر اليوم هو 1.023 USD. القيمة السوقية لـ MM1-USD هي 26,189,173 USD. تابع تحديثات أسعار MM1-USD إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن MM1-USD

معلومات سعر MM1-USD

ما هو MM1-USD

الموقع الرسمي لـ MM1-USD

اقتصاد توكن MM1-USD

توقعات سعر MM1-USD

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شعار Midas M1 USD Market Neutral

سعر Midas M1 USD Market Neutral (MM1-USD)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 MM1-USD إلى USD:

$1.023
$1.023$1.023
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Midas M1 USD Market Neutral (MM1-USD) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 07:16:00 (UTC+8)

سعر Midas M1 USD Market Neutral اليوم

السعر المباشر لمشروع Midas M1 USD Market Neutral (MM1-USD) اليوم هو $ 1.023، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MM1-USD الحالي إلى USD هو $ 1.023 لكل MM1-USD.

يحتل Midas M1 USD Market Neutral حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 26,189,173، مع عرض متداول قدره 25.61M MM1-USD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MM1-USD بين $ 1.023 (أدنى) و$ 1.023 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.023، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1.018.

على المدى القصير، تحرك MM1-USD بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.00.

معلومات سوق Midas M1 USD Market Neutral (MM1-USD)

$ 26.19M
$ 26.19M$ 26.19M

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 26.19M
$ 26.19M$ 26.19M

25.61M
25.61M 25.61M

25,607,061.40859359
25,607,061.40859359 25,607,061.40859359

القيمة السوقية الحالية لـ Midas M1 USD Market Neutral هي $ 26.19M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.00. العرض المتداول لـ MM1-USD يبلغ 25.61M، مع إجمالي عرض 25607061.40859359. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 26.19M.

سجل سعر Midas M1 USD Market Neutral بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 1.023
$ 1.023$ 1.023
24 ساعة منخفض
$ 1.023
$ 1.023$ 1.023
24 ساعة مرتفع

$ 1.023
$ 1.023$ 1.023

$ 1.023
$ 1.023$ 1.023

$ 1.023
$ 1.023$ 1.023

$ 1.018
$ 1.018$ 1.018

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

سجل سعر Midas M1 USD Market Neutral (MM1-USD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Midas M1 USD Market Neutral مقابل USD هو $ 0.0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Midas M1 USD Market Neutral مقابل USD هو $ +0.0048503499 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Midas M1 USD Market Neutral مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Midas M1 USD Market Neutral مقابل USD هو $ +0.00026754 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0.00.00%
30 يوم$ +0.0048503499+0.47%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ +0.00026754+0.00%

توقعات أسعار Midas M1 USD Market Neutral

Midas M1 USD Market Neutral (MM1-USD) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف MM1-USD في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرMidas M1 USD Market Neutral (MM1-USD) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Midas M1 USD Market Neutral نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Midas M1 USD Market Neutral الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار MM1-USD للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Midas M1 USD Market Neutral.

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المصدر Midas M1 USD Market Neutral (MM1-USD)

الموقع الرسمي

الفئة :

Ethereum EcosystemMidas Liquid Yield Tokens

نبذة عن Midas M1 USD Market Neutral

ما هو السعر الحالي لـ Midas M1 USD Market Neutral؟

يبلغ سعر Midas M1 USD Market Neutral $1.023، ويشهد تغيّرًا بنسبة 0.0% اليوم.

ما مدى سرعة نمو مجتمع MM1-USD؟

يوجد حاليًا -- من المحتفظين، وغالبًا ما تشير الزيادة في هذا العدد إلى ارتفاع معدل التبني، وتوسع المجتمعات، وتفاعل أكبر في الشبكة.

كيف يؤثر الطلب على سعر Midas M1 USD Market Neutral؟

يتأثر الطلب بحالات الاستخدام والظروف السوقية ومشاعر المستثمرين ودوره في قطاع Ethereum Ecosystem,Midas Liquid Yield Tokens. يمكن أن يؤدي ارتفاع الطلب إلى تسريع حركة الأسعار خلال فترات ارتفاع حجم التداول.

ما هو حجم تداول MM1-USD اليوم؟

بلغ حجم التداول $--، مما يدل على مشاركة نشطة وسيولة سوقية صحية.

كيف يقارن MM1-USD بأدائه التاريخي؟

يبلغ سعره الأعلى على الإطلاق (ATH) $1.023، ويبلغ سعره الأدنى على الإطلاق (ATL) $1.018، مما يوفر سياقًا حول دورات الأداء السابقة.

كم عدد الرموز المميزة المتداولة؟

هناك 25607061.40859359 رمز مميز متداول، مما يؤثر على توافره ورأس ماله السوقي وتقييمه على المدى الطويل.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Midas M1 USD Market Neutral

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 07:16:00 (UTC+8)

تحديثات Midas M1 USD Market Neutral (MM1-USD) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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