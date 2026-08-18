سعر Midas Fasanara Global Open اليوم

السعر المباشر لمشروع Midas Fasanara Global Open (MGLO) اليوم هو $ 1.0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MGLO الحالي إلى USD هو $ 1.0 لكل MGLO.

يحتل Midas Fasanara Global Open حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 40,282,614، مع عرض متداول قدره 40.28M MGLO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MGLO بين $ 1.0 (أدنى) و$ 1.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1.0.

على المدى القصير، تحرك MGLO بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.00.

معلومات سوق Midas Fasanara Global Open (MGLO)

القيمة السوقية $ 40.28M$ 40.28M $ 40.28M الحجم (24 ساعة) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 40.28M$ 40.28M $ 40.28M إمداد دورة التداول 40.28M 40.28M 40.28M إجمالي العرض 40,282,613.51699027 40,282,613.51699027 40,282,613.51699027

القيمة السوقية الحالية لـ Midas Fasanara Global Open هي $ 40.28M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.00. العرض المتداول لـ MGLO يبلغ 40.28M، مع إجمالي عرض 40282613.51699027. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 40.28M.