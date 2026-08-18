سعر Midas Fasanara Global اليوم

السعر المباشر لمشروع Midas Fasanara Global (MGLOBAL) اليوم هو $ 1.011، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MGLOBAL الحالي إلى USD هو $ 1.011 لكل MGLOBAL.

يحتل Midas Fasanara Global حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 68,604,624، مع عرض متداول قدره 67.84M MGLOBAL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MGLOBAL بين $ 1.011 (أدنى) و$ 1.011 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.011، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1.006.

على المدى القصير، تحرك MGLOBAL بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.00.

معلومات سوق Midas Fasanara Global (MGLOBAL)

القيمة السوقية $ 68.60M$ 68.60M $ 68.60M الحجم (24 ساعة) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 68.60M$ 68.60M $ 68.60M إمداد دورة التداول 67.84M 67.84M 67.84M إجمالي العرض 67,839,297.9044111 67,839,297.9044111 67,839,297.9044111

القيمة السوقية الحالية لـ Midas Fasanara Global هي $ 68.60M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.00. العرض المتداول لـ MGLOBAL يبلغ 67.84M، مع إجمالي عرض 67839297.9044111. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 68.60M.