سعر Micu (MICU)
سعر Micu (MICU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.81K. يتم تحديث سعر MICU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Micu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.81
- تغيير سعر Micu خلال اليوم هو +0.38%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 998.52M
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خلال اليوم، كان سعر Micu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Micu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Micu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Micu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.38%
|30 يوم
|$ 0
|-25.25%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Micu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.16%
+0.38%
-16.51%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Its a small little kitten called micu Its a meme token on solana blockchain this little kitten is ready to take off the the moon community is working hard and helping every where they can. Micu is the next big thing. We are a unique token Micu is the one and only. The purpose of this token is provide a space for the community to come together and witness micu as 't cute little kitten she is..
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