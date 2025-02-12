سعر MicroTuber (MCT)
سعر MicroTuber (MCT) المباشر لليوم هو USD 0.00037422. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MCT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MicroTuber الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.92
- تغيير سعر MicroTuber خلال اليوم هو +0.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MCT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MCT.
خلال اليوم، كان سعر MicroTuber مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MicroTuber مقابل USD هو $ +0.0000466857 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MicroTuber مقابل USD هو $ -0.0000080496 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MicroTuber مقابل USD هو $ -0.0000367964640290005 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.08%
|30 يوم
|$ +0.0000466857
|+12.48%
|60 يوم
|$ -0.0000080496
|-2.15%
|90 يوم
|$ -0.0000367964640290005
|-8.95%
اكتشف أحدث تحليلات سعر MicroTuber: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.08%
+244.38%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A crowdfunding platform for trading and staking agricultural goods and assets. Micro Tuber connects people and farmers by funding, staking, and rewarding the user and farmers
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 MCT إلى AUD
A$0.0005912676
|1 MCT إلى GBP
￡0.000299376
|1 MCT إلى EUR
€0.0003592512
|1 MCT إلى USD
$0.00037422
|1 MCT إلى MYR
RM0.0016690212
|1 MCT إلى TRY
₺0.0134868888
|1 MCT إلى JPY
¥0.0570610656
|1 MCT إلى RUB
₽0.0361084878
|1 MCT إلى INR
₹0.0324785538
|1 MCT إلى IDR
Rp6.1347531168
|1 MCT إلى PHP
₱0.0217683774
|1 MCT إلى EGP
￡E.0.018879399
|1 MCT إلى BRL
R$0.0021555072
|1 MCT إلى CAD
C$0.0005313924
|1 MCT إلى BDT
৳0.0454527612
|1 MCT إلى NGN
₦0.562733325
|1 MCT إلى UAH
₴0.0156012318
|1 MCT إلى VES
Bs0.0224532
|1 MCT إلى PKR
Rs0.1044111222
|1 MCT إلى KZT
₸0.1893815154
|1 MCT إلى THB
฿0.0127459332
|1 MCT إلى TWD
NT$0.0122819004
|1 MCT إلى CHF
Fr0.0003405402
|1 MCT إلى HKD
HK$0.0029151738
|1 MCT إلى MAD
.د.م0.0037571688