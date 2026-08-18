سعر MicroStrategy Incorporated ST0x اليوم

السعر المباشر لمشروع MicroStrategy Incorporated ST0x (WTMSTR) اليوم هو $ 106.34، مع تغير بنسبة 3.22% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WTMSTR الحالي إلى USD هو $ 106.34 لكل WTMSTR.

يحتل MicroStrategy Incorporated ST0x حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 32,398، مع عرض متداول قدره 304.65 WTMSTR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WTMSTR بين $ 92.92 (أدنى) و$ 106.41 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 233.29، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 81.59.

على المدى القصير، تحرك WTMSTR بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و+9.47% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 19.09K.

معلومات سوق MicroStrategy Incorporated ST0x (WTMSTR)

القيمة السوقية $ 32.40K$ 32.40K $ 32.40K الحجم (24 ساعة) $ 19.09K$ 19.09K $ 19.09K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 32.40K$ 32.40K $ 32.40K إمداد دورة التداول 304.65 304.65 304.65 إجمالي العرض 304.648096918871 304.648096918871 304.648096918871

القيمة السوقية الحالية لـ MicroStrategy Incorporated ST0x هي $ 32.40K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 19.09K. العرض المتداول لـ WTMSTR يبلغ 304.65، مع إجمالي عرض 304.648096918871. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 32.40K.