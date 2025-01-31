سعر Microsoft Tokenized Stock Defichain (DMSFT)
سعر Microsoft Tokenized Stock Defichain (DMSFT) المباشر لليوم هو USD 18.78. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DMSFT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Microsoft Tokenized Stock Defichain الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.15
- تغيير سعر Microsoft Tokenized Stock Defichain خلال اليوم هو +0.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Microsoft Tokenized Stock Defichain مقابل USD هو $ +0.00346973 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Microsoft Tokenized Stock Defichain مقابل USD هو $ -4.4594405820 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Microsoft Tokenized Stock Defichain مقابل USD هو $ -7.5019414320 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Microsoft Tokenized Stock Defichain مقابل USD هو $ +8.21751028051557 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00346973
|+0.02%
|30 يوم
|$ -4.4594405820
|-23.74%
|60 يوم
|$ -7.5019414320
|-39.94%
|90 يوم
|$ +8.21751028051557
|+77.80%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Microsoft Tokenized Stock Defichain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.02%
+2.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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