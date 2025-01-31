سعر MicroPepe (MPEPE)
سعر MicroPepe (MPEPE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MPEPE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MicroPepe الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.85
- تغيير سعر MicroPepe خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر MicroPepe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MicroPepe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MicroPepe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MicroPepe مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-48.91%
|60 يوم
|$ 0
|-51.91%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MicroPepe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-16.40%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
#What is MPEPE about ? MicroPepe [MPEPE] is a community focused Ethereum based meme token #History of MPEPE MicroPepe [MPEPE] is the follow up project of the successful team behind Micropets and is backed by such leading individuals as Travladd #What can MPEPE be used for ? MicroPepe [MPEPE] is available for trading on 1inch , Uniswap and Arken Finance. #The future of MPEPE MicroPepe [MPEPE] will bring utility in the form of investment safeguarding tools to holders and traders of the native currency
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