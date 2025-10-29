معلومات سعر microcap (MICROCAP) في (USD)

سعر microcap (MICROCAP) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MICROCAP بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMICROCAP على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MICROCAP -0.39% على مدار الساعة الماضية، +1.92% على مدار 24 ساعة، و +7.71% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق microcap (MICROCAP)

القيمة السوقية الحالية لـ microcap هي $ 7.25K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MICROCAP يبلغ 999.60M، مع إجمالي عرض 999600877.757141. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 7.25K.