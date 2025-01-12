سعر MicroBerry (MBERRY)
سعر MicroBerry (MBERRY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 191.34K. يتم تحديث سعر MBERRY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MicroBerry الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 707.22
- تغيير سعر MicroBerry خلال اليوم هو -14.39%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر MicroBerry مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MicroBerry مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MicroBerry مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MicroBerry مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-14.39%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MicroBerry: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.07%
-14.39%
-53.76%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
mBERRY is secure and backed by $BERRY, inspired by Michael Saylor’s MicroStrategy. MicroBerry offers an opportunity to invest in the future of AI with a treasury-backed token designed to rise with $BERRY's success By holding MicroBerry, you’re not just holding a token—you’re holding a piece of an ecosystem designed for compounding success and leveraging the AI boom and its latent, positive impact on the crypto and blockchain space
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