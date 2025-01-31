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سعر Micro Bitcoin Finance (MBTC) المباشر لليوم هو USD 1.55 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MBTC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Micro Bitcoin Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.49 - تغيير سعر Micro Bitcoin Finance خلال اليوم هو -0.25% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Micro Bitcoin Finance (MBTC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Micro Bitcoin Finance مقابل USD هو $ -0.003936152142601 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Micro Bitcoin Finance مقابل USD هو $ -0.0229863450 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Micro Bitcoin Finance مقابل USD هو $ +0.0359891400 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Micro Bitcoin Finance مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.003936152142601 -0.25% 30 يوم $ -0.0229863450 -1.48% 60 يوم $ +0.0359891400 +2.32% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Micro Bitcoin Finance (MBTC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Micro Bitcoin Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.55$ 1.55 $ 1.55 24 ساعة مرتفع $ 1.56$ 1.56 $ 1.56 عالية طوال الوقت $ 3,803.99$ 3,803.99 $ 3,803.99 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.25% تغير السعر (7 أيام) -0.72%

معلومات سوق Micro Bitcoin Finance (MBTC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: