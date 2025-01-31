سعر MiaSwap (MIA)
سعر MiaSwap (MIA) المباشر لليوم هو USD 0.00505182. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MIA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MiaSwap الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 30.57
- تغيير سعر MiaSwap خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر MiaSwap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MiaSwap مقابل USD هو $ -0.0016595349 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MiaSwap مقابل USD هو $ -0.0028069038 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MiaSwap مقابل USD هو $ -0.013138296487710843 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0016595349
|-32.85%
|60 يوم
|$ -0.0028069038
|-55.56%
|90 يوم
|$ -0.013138296487710843
|-72.22%
اكتشف أحدث تحليلات سعر MiaSwap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
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-2.31%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MiaSwap is the first AMM decentralized exchange in the ONUS Chain ecosystem, providing various farming features, including: - Swap: With this feature, users can trade and exchange assets easily and quickly with abundant liquidity. - Add Liquidity: Users add their assets to liquidity pools to receive the transaction fees and LP tokens of the pool provided with liquidity. - Yield Farm: This feature allows users to stake LP tokens to receive MIA as rewards, thereby increasing passive income with an attractive APR. - Mining Pools: With Mining Pools, users can stake MIA and ONUS to get other assets in return. By staking the MIA received from Yield Farm.
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